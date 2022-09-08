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Що буде з цінами на гречку та цукор: прогноз Мінагрополітики

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Україна, Четвер 08 вересня 2022 09:59
Що буде з цінами на гречку та цукор: прогноз Мінагрополітики Фото: цукор дорожчати не повинен (Getty Images)
Автор: Олександр Білоус

Гречка, яка з початку року подорожчала вдвічі, має подешевшати в жовтні. Перший заступник міністра аграрної політики та продовольства України Тарас Висоцький переконаний, що підстав для зростання цін на цукор до кінця року немає.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Мінагрополітики.

Ціни на гречку

Висоцький повідомив, що навесні аграрії відреагували на дефіцит гречки й засіяли в 1,5 раза більше площі порівняно з минулим роком.

"Наразі збір гречки тільки розпочався, обмолочено 8% площ, зібрано майже 12,6 тис. тонн. Загалом, очікується зібрати 140 тис. тонн. При тому, що внутрішнє споживання становить 100-110 тис. тонн. Відповідно, Україна повністю забезпечить себе гречкою, ще й сформує резерв. Тому вже в жовтні, коли крупа буде оброблена й поступить до споживача, очікуємо зниження ціни", - сказав він.

Ціни на цукор

Висоцький заявив, що ціни на цукор суттєво не зміняться. За його словами, цього року, незважаючи на всі складнощі через війну, аграрії посіяли 180 тис. га цукрового буряка.

"Це дозволяє виготовити близько 1 млн 100 тис. тонн цукру, що повністю покриває його внутрішнє річне споживання. Крім того, за рахунок високого урожаю минулого року, сформовані запаси. Тому дефіциту цукру в Україні точно не буде. Чинників для зростання цін, як мінімум до кінця року, немає", - вважає заступник міністра.

Нагадаємо, за даними Держстату, середня ціна гречки в Україні в липні 2022 року становила 93 гривні, що у два рази більше, ніж у грудні минулого року (48 гривень). Цукор подорожчав з 27,5 гривень до 32 гривень.

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