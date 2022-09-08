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Что будет с ценами на гречку и сахар: прогноз Минагрополитики

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Украина, Четверг 08 сентября 2022 09:59
Что будет с ценами на гречку и сахар: прогноз Минагрополитики Фото: сахар дорожать не должен (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

Гречка, которая с начала года подорожала вдвое, должна подешеветь в октябре. Первый заместитель министра аграрной политики и продовольствия Украины Тарас Высоцкий уверен, что оснований для роста цен на сахар до конца года нет.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Минагрополитики.

Цены на гречку

Высоцкий сообщил, что весной аграрии отреагировали на дефицит гречихи и засеяли в 1,5 раза больше площади по сравнению с прошлым годом.

"Сейчас сбор гречихи только начался, обмолочено 8% площадей, собрано почти 12,6 тыс. тонн. В целом ожидается собрать 140 тыс. тонн. При том, что внутреннее потребление составляет 100-110 тыс. тонн. Соответственно, Украина полностью обеспечит себя гречкой, еще и сформирует резерв. Поэтому уже в октябре, когда крупа будет обработана и поступит к потребителю, ожидаем снижения цены", - сказал он.

Цены на сахар

Высоцкий заявил, что цены на сахар существенно не изменятся. По его словам, в этом году, несмотря на все сложности из-за войны, аграрии посеяли 180 тыс. га сахарной свеклы.

"Это позволяет изготовить около 1 млн 100 тыс. тонн сахара, что полностью покрывает его внутреннее годовое потребление. Кроме того, за счет высокого урожая прошлого года, сформированы запасы. Поэтому дефицита сахара в Украине точно не будет. Факторов для роста цен, как минимум до конца года, нет", - считает замминистра.

Напомним, по данным Госстата, средняя цена гречки в Украине в июле 2022 года составила 93 гривны, что в два раза больше, чем в декабре прошлого года (48 гривен). Сахар подорожал с 27,5 гривен до 32 гривен.

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