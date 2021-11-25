Дуда запропонував Столтенбергу розширити військову присутність НАТО на східному фланзі
Фото: президент Польщі Анджей Дуда (Getty Images)
Президент Польщі Анджей Дуда запропонував генеральному секретарю НАТО Єнсу Столтенбергу розширити військову присутність Альянсу на східному фланзі. Зокрема, через загрозу російського вторгнення в Україну.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на брифінг.
"Я запропонував генсеку підвищити готовність сил НАТО в цій частині Європи на східному фланзі НАТО і розглянути розширення там військової присутності", - заявив Дуда.
Нагадаємо, раніше американська розвідка відкрила плани Росії щодо можливого вторгнення в Україну.
Крім того, Росія зосередила понад 92 тисячі військових навколо кордонів України і готується до нападу в кінці січня-початку лютого. Названо можливі сценарії російського наступу.