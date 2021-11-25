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Дуда запропонував Столтенбергу розширити військову присутність НАТО на східному фланзі

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Четвер 25 листопада 2021 16:04
Дуда запропонував Столтенбергу розширити військову присутність НАТО на східному фланзі Фото: президент Польщі Анджей Дуда (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

Президент Польщі Анджей Дуда запропонував генеральному секретарю НАТО Єнсу Столтенбергу розширити військову присутність Альянсу на східному фланзі. Зокрема, через загрозу російського вторгнення в Україну.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на брифінг.

"Я запропонував генсеку підвищити готовність сил НАТО в цій частині Європи на східному фланзі НАТО і розглянути розширення там військової присутності", - заявив Дуда.

Нагадаємо, раніше американська розвідка відкрила плани Росії щодо можливого вторгнення в Україну.

Крім того, Росія зосередила понад 92 тисячі військових навколо кордонів України і готується до нападу в кінці січня-початку лютого. Названо можливі сценарії російського наступу.

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Анджей Дуда Єнс Столтенберг НАТО
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