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"Буде найскладнішим у нашій історії", - Зеленський про майбутній зимовий сезон

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П'ятниця 26 серпня 2022 01:46
"Буде найскладнішим у нашій історії", - Зеленський про майбутній зимовий сезон Фото: Президент України Володимир Зеленський (president.gov.ua)
Автор: Олег Васьків

Вартість газу в Європі вже перевищила 3300 доларів за тисячу кубометрів. Усе через енергетичний шантаж, до якого вдається Росія.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на відеозвернення президента Володимира Зеленського.

"Російська антиєвропейська політика має справді руйнівний характер, але в стратегічній перспективі - для самої РФ. Не буде більше такого гравця на енергоринку Європи, як Росія", - сказав глава держави.

За його словами, ситуація складна, але більшість європейських країн підійшли до проблеми дуже відповідально і роблять усе, щоб захистити себе.

Зеленський зазначив, що Україна тісно координує дії з партнерами у питаннях енергетики. Уряд, державні компанії роблять все, аби країна була готова пройти цей зимовий сезон.

"Він дійсно буде найскладнішим в нашій історії. І ми зараз у таких обставинах, коли вже зрозуміло, що ворог не досягне своїх цілей, але ще потрібен час, ще потрібні зусилля, щоб російський розрахунок зламався, щоб вони програли і в цьому", - підсумував президент.

Нагадаємо, Зеленський порекомендував країнам ЄС підготувати роботу своїх енергетичних систем без будь-якого постачання енергоносіїв з Росії.

Раніше ми писали, що Bank of America попередив про використання теми газу Кремлем, для створення кризи у Європі найближчим часом.

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