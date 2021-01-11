Січневий локдаун: як працюватиме міський транспорт

Локдаун в Україні розпочався 8 січня і триватиме до 24 січня включно. На цей період по всій країні встановлено додаткові обмеження через пандемію коронавіруса. Детальніше про те, які обмеження вводяться для громадського транспорту - в матеріалі РБК-Україна.

У тому, що стосується транспорту, центральна влада не наполягала на обмеженні автомобільного, автобусного, залізничного, авіаційного сполучення всередині країни. Загальна вимога одна: транспорт продовжить працювати в режимі обмежень "помаранчевої зони", що передбачає обов'язкове використання масок. Крім цього, число пасажирів в салонах транспортних засобів не має перевищувати кількість місць для сидіння.

Однак міська влада може на власний розсуд змінити інтервали руху комунального транспорту або скоротити число одиниць техніки на маршрутах.

Київ

Влада Києва вже закликала мешканців не користуватися транспортом без нагальної потреби. У столиці можуть обмежити вхід для пасажирів на станціях метро, ​​щоб уникнути скупчення людей на платформах і у вагонах підземки. Про такі зміни обіцяють повідомляти через звукові повідомлення на станціях метро.

Харків

У Харкові поліція буде контролювати носіння масок у громадському транспорті. Однак секретар Харківської міської ради Ігор Терехов запропонував водіям громадського транспорту надавати маски пасажирам у разі потреби.

Одеса

В Одесі в період карантинних обмежень проявили турботу про інформованість пасажирів з обмеженими можливостями. Місцеві ресурси опублікували розклад автобусів, пристосованих для перевезення таких жителів.

Дніпро

У Дніпровській міськраді обіцяють не допустити зупинки транспорту і оперативно реагувати на ситуацію. Про це розповів заступник начальника управління транспорту Департаменту транспорту і транспортної інфраструктури міськради Дніпра Ігор Швецов.

За його словами, всі карантинні вимоги і заходи у всіх видах міського транспорту в Дніпрі будуть дотримуватися. Перевезення пасажирів у всіх видах транспорту буде здійснюватися тільки на сидячих місцях і при обов'язковій наявності масок. Всі водії електротранспорту та автобусів перед виходом на лінії будуть проходити температурний скринінг і медогляд. Весь транспорт щодня буде проходити санобробку.

Крім того, міська влада Дніпра до планує зібрати інформацію про реальний пасажиропотік в Дніпрі і, виходячи з цього, визначати, скільки транспорту і на яких маршрутах буде необхідно.

Херсон

У Херсоні планують також оновити правила роботи громадського транспорту під час карантину. Причому мова йде про надання пільг пасажирам, які мають на них право. Відповідний проект рішення оприлюднений на сайті міськради.

Раніше виконком тимчасово призупинив надання пільг на проїзд на період дії карантину. Це рішення намагались скасувати раніше, але для цього не вистачило голосів у сесійній залі. Якщо пільги повернуть, то діяти вони будуть в період часу до 07:00, з 10:00 до 15:00 і після 19:00 щоденно, крім вихідних днів.

Хмельницький

У Хмельницькому міська влада поки не повідомила про зміни в роботі комунального транспорту, проте 11 січня рух перекриють на одній з вулиць міста - Чорновола - там будуть проводити санітарну обрізку дерев.

"З 9.00 до 16.00 комунальне підприємство по зеленому будівництву і благоустрою міста буде виконувати роботи по омолодженню дерев на вулиці Чорновола, на ділянці від вулиці Красовського до Трудової)", - сказано в повідомленні на сайті міськради.

Рух авто обмежать, а місцевих жителів просять не залишати авто на ділянці дороги, щоб не заважати роботі комунальної техніки.

Львів

У Львові також обмежать рух по одній вулиці - Пасічній. Там ремонтуватимуть водопровідну систему, в зв'язку з чим з 8.00 11 січня і до 20.00 13 січня рух транспорту перекриють.

В цілому, у Львові вже вирішили, що вводити некомфортні транспортні обмеження для мешканців під час локдауна не стануть: транспорт працюватиме за звичайним графіком, скорочувати одиниці техніки на маршрутах не планують. Однак поліція в місті буде працювати у посиленому режимі.

Нагадаємо, раніше глава МОЗ Максим Степанов заявив, що після новорічних свят очікується зростання випадків коронавіруса. Саме з цим у відомстві пов'язують необхідність введення локдауна. Крім того, Степанов зазначив, що саме на період жорстких обмежень випадає інкубаційний період заразилися на свята.