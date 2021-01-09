Степанов: посилений карантин попередить введення жорсткого локдауна

Фото: Максим Степанов (РБК-Україна)

Посилений карантин в Україні має допомогти попередити введення жорсткого локдауна. Зокрема, з забороною українцям залишати вдома.

Про це на брифінгу заявив міністр охорони здоров'я Максим Степанов.

"Якщо б ми вчора не ввели посилені протиепідемічні заходи, вже орієнтовно через три тижні довелося б вводити справжній локдаун - з повною забороною громадянам залишати вдома, окрім тих, хто забезпечує ключові інфраструктури країни", - зазначив Степанов.

За його словами, бізнесу дали цілий місяць на підготовку до карантину.

"Люди, в свою чергу, мали можливість завчасно придбати товари, які їм будуть необхідні протягом 16 днів ", - додав Степанов.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна писало, що потрапило під заборону на час жорсткого карантину з 8 по 24 січня.

Зазначимо, подібний карантин в Україні через коронавірус ввели вже вдруге. Причиною нових обмежень у Міністерстві охорони здоров'я називають очікуваний сплеск захворюваності на COVID-19 після новорічних свят.