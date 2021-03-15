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Чи буде новий локдаун: що кажуть представники влади та експерти

Автор: Уляна Безпалько, Ігор Литвиненко

Міністерство охорони здоров'я може почати розглядати введення загальнонаціонального локдауну в країні, якщо більше ніж 13 регіонів потраплять в "червону" зону карантину. Поки уряд планує утримувати ситуацію шляхом локального "гасіння".

Про це йдеться в матеріалі РБК-Україна "Під замок. Чи можуть Україну знову закрити на "локдаун".

У МОЗ прогнозують, що Україна зіткнеться з "достатньо важким періодом захворюваності" в березні - квітні. При цьому глава комітету Верховної ради з питань здоров'я нації Михайло Радуцький вважає, що локдаун можливий, якщо ситуація почне виходити з-під контролю.

"Якщо більше ніж 65% ліжок зайняті, а медична система - перевантажена, то уряд буде змушений ввести більш жорсткі заходи і перейти до загальнодержавного посиленому карантину. Сьогоднішня ситуація показує, що все можливо. Відповідно до постанови Верховної ради про введення такого карантину ми будемо знати як мінімум за тиждень", - зазначив Радуцький.

Керівник Центру економіки охорони здоров'я Київської школи економіки Юрій Ганіченко вважає, що загальнонаціональний локдаун ще не близько.

"Точно не в березні. Але нічого не можна виключати, якщо, наприклад, британський штам стане стрімко поширюватися по всіх регіонах країни і вони почнуть червоніти – то цей варіант можливий", - сказав Ганіченко.

Він пояснив: зараз небезпечна або потенційно небезпечна ситуація спостерігається в десяти регіонах. Це чотири області з червоної "зони", ще дві, які знаходяться на межі потрапляння в червону "зону", і чотири, у яких є проблеми з одним з показників епідситуації.

Нагадаємо, вчора в Україні виявили 6 792 нових випадки коронавірусу. Майже 2,5 тисячі госпіталізували.

Також РБК-Україна писало, що МОЗ розширив "помаранчеву" зону карантину - тепер там 11 регіонів. У "червоній" зоні залишаються чотири області.

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