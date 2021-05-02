Що буде з курсом долара: аналітик дав прогноз на найближчий тиждень

Протягом найближчого тижня очікується незначне зниження курсу долара до гривні. Долар на міжбанку може торгуватися через тиждень близько 27,6 грн, а готівковий долар в банках може торгуватися близько 27,5/27,7 грн.
Про це в коментарі РБК-Україна сказав Вадим Іосуб, старший аналітик Альпарі.
Як нагадав аналітик, за минулий тиждень курс долара до гривні знизився на всіх сегментах валютного ринку на 0,5-1,1%.
Так, з п'ятниці по п'ятницю офіційний курс долара США, що встановлюється НБУ, знизився з 28,06 до 27,75 грн (-1,1%). Попит/пропозиція долара на міжбанку, за даними компанії "Укрділінг", за цей же час знизилися з 27,92/27,95 до 27,78/27,80 (-0,5%). Середні курси купівлі/продажу готівкового долара в банках знизилися за тиждень з 27,81/28,01 до 27,61 / 27,81 (-0,7%). При цьому спред між середнім продажем і середньою покупкою зберігся на рівні 0,7%.
Нагадаємо, Національний банк України (НБУ) протягом тижня 26-30 квітня 2021 року не купував валюту на міжбанківському валютному ринку. При цьому він не виходив на міжбанк з інтервенціями з продажу доларів.
Зазначимо, у законі про державний бюджет України на 2021 рік закладено середньорічний обмінний курс на рівні 29,1 гривень за долар. Прогнозний курс на кінець 2021 року становить 28,8 гривень за долар.