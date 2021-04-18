Що буде з курсом долара: аналітик дав прогноз на тиждень

Протягом найближчого тижня очікується незначне зростання курсу долара до гривні. Долар на міжбанку може торгуватися через тиждень близько 28,0 грн, а готівковий долар у банках може торгуватися близько 27,9/28,1 грн.

Як нагадав аналітик, за минулий тиждень курс долара до гривні на різних сегментах валютного ринку змінився по-різному. Запізнюється курс НБУ ще знижувався, а на інших сегментах ринку долар незначно зріс на 0,2–0,3%.

Так, з п'ятниці по п'ятницю офіційний курс долара США, встановлений НБУ, знизився з 27,98 до 27,96 грн (-0,1%). Попит/пропозиція долара на міжбанку, за даними компанії "Укрділінг", за цей же час зросли з 27,91/27,93 до 27,97/27,98 (+0,2%). Середні курси купівлі/продажу готівкового долара в банках виросли за тиждень з 27,78/27,98 до 27,85/28,04 (+0,3%/+0,2%). При цьому спред між середнім продажем і середньою покупкою зберігся на рівні 0,7%.