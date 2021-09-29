Хто контролюватиме, чи відстороняють нещеплених освітян і чиновників: відповідь Кабміну
Співробітників сфери освіти і чиновників, які підлягають вакцинації, але не будуть щеплені, роботодавець повинен усунути від роботи. Перевірку виконання цієї вимоги здійснюватиме Держпродспоживслужба.
Про це на зустрічі з журналістами повідомили глава МОЗ Віктор Ляшко і міністр освіти Сергій Шкарлет, передає РБК-Украіна.
"Чому ми говоримо про те, щоб усувати співробітників. Так не будуть страждати колективи, які вже в більшості своїй вакцинувалися, і щоб це не вплинуло на освітній процес і роботу держорганів влади", - зазначив Ляшко.
Він додав, що указ про перелік професій, що підлягають обов'язковій вакцинації, після підписання МОЗ піде на перевірку до Міністерства юстиції, а у нього буде місяць на узгодження документа. І тільки після цього він буде зареєстрований і затверджений, уточнив Ляшко.
Шкарлет своєю чергою зазначив, що конкретний перелік професій, який підлягає вакцинації, буде затверджений найближчим часом. Але порядок виконання цього указу затвердять "трохи пізніше", додав міністр освіти.
Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло про плани МОЗ включити чиновників і співробітників сфери освіти до переліку професій, які підлягають обов'язковій вакцинації. У разі відмови або ухилення від щеплення проти COVID-19 їх будуть усувати від роботи.