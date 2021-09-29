Хто контролюватиме, чи відстороняють нещеплених освітян і чиновників: відповідь Кабміну

Співробітників сфери освіти і чиновників, які підлягають вакцинації, але не будуть щеплені, роботодавець повинен усунути від роботи. Перевірку виконання цієї вимоги здійснюватиме Держпродспоживслужба.

Про це на зустрічі з журналістами повідомили глава МОЗ Віктор Ляшко і міністр освіти Сергій Шкарлет, передає РБК-Укра іна .

"Чому ми говоримо про те, щоб усувати співробітників. Так не будуть страждати колективи, які вже в більшості своїй вакцинувалися, і щоб це не вплинуло на освітній процес і роботу держорганів влади", - зазначив Ляшко.

Він додав, що указ про перелік професій, що підлягають обов'язковій вакцинації, після підписання МОЗ піде на перевірку до Міністерства юстиції, а у нього буде місяць на узгодження документа. І тільки після цього він буде зареєстрований і затверджений, уточнив Ляшко.

Шкарлет своєю чергою зазначив, що конкретний перелік професій, який підлягає вакцинації, буде затверджений найближчим часом. Але порядок виконання цього указу затвердять "трохи пізніше", додав міністр освіти.