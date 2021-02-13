Оксфордську вакцину від COVID-19 вперше протестують на дітях
Оксфордський університет розпочав дослідження для оцінки безпечності та імунної відповіді вакцини COVID-19, розробленої спільно з AstraZeneca Plc. Дослідження визначить, чи ефективна вакцина для людей у віці від 6 до 17 років.
Про це повідомляє агентство Reuters.
За даними університету, буде набрано близько 300 волонтерів, і в цьому місяці очікуються перші щеплення.
Дводозова вакцина Oxford / AstraZeneca була оголошена "вакциною для всього світу", оскільки вона дешевша і простіша у доставці і зберіганні, ніж інші конкуренти.
AstraZeneca поставила за мету провести 3 мільярди доз в цьому році і планує виробляти більше 200 мільйонів доз на місяць до квітня.
Відзначимо, за даними міжнародного опитування Gallup International, дві третини українців (65%) готові робити щеплення проти коронавіруса, якщо вакцина буде загальнодоступною і буде вважатися безпечною і ефективною. Відмовляються це робити 30% населення.
Нагадаємо, за даними опитування Gallup International, Україна посіла перше місце у списку країн, населення яких вважає, що влада не справляється з коронакризисом. Незадоволені рішеннями уряду 77% українців.