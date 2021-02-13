Оксфордську вакцину від COVID-19 вперше протестують на дітях

Оксфордський університет розпочав дослідження для оцінки безпечності та імунної відповіді вакцини COVID-19, розробленої спільно з AstraZeneca Plc. Дослідження визначить, чи ефективна вакцина для людей у віці від 6 до 17 років.

За даними університету, буде набрано близько 300 волонтерів, і в цьому місяці очікуються перші щеплення.

Дводозова вакцина Oxford / AstraZeneca була оголошена "вакциною для всього світу", оскільки вона дешевша і простіша у доставці і зберіганні, ніж інші конкуренти.

AstraZeneca поставила за мету провести 3 мільярди доз в цьому році і планує виробляти більше 200 мільйонів доз на місяць до квітня.