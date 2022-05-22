ru ua
Нд, 22 травня News Daily Lite Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Moody's знизило рейтинг України. Прогноз - негативний

Новость на русском →
Україна, Неділя 22 травня 2022 08:59
Moody's знизило рейтинг України. Прогноз - негативний Фото: агентство Moody's знизило рейтинг України (Getty Images)
Автор: Олександр Білоус

Міжнародне агентство Moody's Investors Service знизило довгострокові рейтинги уряду України з Caa2 до Caa3. Moody's також змінило на негативний прогноз рейтингів, що знаходяться на перегляді.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення агентство.

"Зниження рейтингів до Caa3 обумовлено підвищеними ризиками стійкості державного боргу України через вторгнення Росії, що призведе до більш затяжного військового конфлікту, ніж спочатку очікувало агентство Moody's, що збільшує ймовірність реструктуризації боргу і збитків приватних кредиторів", - йдеться в повідомленні.

При цьому Moody's зазначило, Україна отримує кошти міжнародної фінансової підтримки, які допомагають пом'якшити безпосередні ризики ліквідності. Однак з цим пов'язане значне зростання державного боргу.

"Стурбованість з приводу стійкості такого високого тягаря державного боргу може перешкоджати подальшому доступу до офіційного фінансування для цілей обслуговування комерційного боргу", - йдеться в огляді.

Негативний прогноз відображає високий ступінь невизначеності щодо того, як буде розвиватися вторгнення Росії і які будуть його кредитні наслідки.

"Більш затяжний військовий конфлікт після вторгнення Росії буде підтримувати дуже високі потреби у фінансуванні протягом тривалого періоду і призведе до подальшого збільшення боргового тягаря. Отже, відшкодування інвесторами в разі дефолту може бути нижче 65-80%, що відповідало б рейтингу нижче Caa3", - наголошується в повідомленні.

Відзначимо, згідно зі шкалою Moody's, рейтинг Caa3 означає близькість емітента до дефолту з невеликим шансом повернення коштів.

Нагадаємо, раніше міжнародне рейтингове агентство Moody's попередило Росію про дефолт, у разі якщо вона не проведе виплати у твердій валюті, а в рублях.в

Термінові і важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Moody's
NEWS
Стамбульське комюніке та гарантії безпеки: що відомо про переговори України з РФ
Стамбульське комюніке та гарантії безпеки: що відомо про переговори України з РФ
DAILY
Руїни, "Бермуди" і подарунок від Путіна. Як виглядає і чим живе воєнний Харків
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Руїни, "Бермуди" і подарунок від Путіна. Як виглядає і чим живе воєнний Харків