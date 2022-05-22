Moody's знизило рейтинг України. Прогноз - негативний

Міжнародне агентство Moody's Investors Service знизило довгострокові рейтинги уряду України з Caa2 до Caa3. Moody's також змінило на негативний прогноз рейтингів, що знаходяться на перегляді.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення агентство .

"Зниження рейтингів до Caa3 обумовлено підвищеними ризиками стійкості державного боргу України через вторгнення Росії, що призведе до більш затяжного військового конфлікту, ніж спочатку очікувало агентство Moody's, що збільшує ймовірність реструктуризації боргу і збитків приватних кредиторів", - йдеться в повідомленні.

При цьому Moody's зазначило, Україна отримує кошти міжнародної фінансової підтримки, які допомагають пом'якшити безпосередні ризики ліквідності. Однак з цим пов'язане значне зростання державного боргу.

"Стурбованість з приводу стійкості такого високого тягаря державного боргу може перешкоджати подальшому доступу до офіційного фінансування для цілей обслуговування комерційного боргу", - йдеться в огляді.

Негативний прогноз відображає високий ступінь невизначеності щодо того, як буде розвиватися вторгнення Росії і які будуть його кредитні наслідки.

"Більш затяжний військовий конфлікт після вторгнення Росії буде підтримувати дуже високі потреби у фінансуванні протягом тривалого періоду і призведе до подальшого збільшення боргового тягаря. Отже, відшкодування інвесторами в разі дефолту може бути нижче 65-80%, що відповідало б рейтингу нижче Caa3", - наголошується в повідомленні.

Відзначимо, згідно зі шкалою Moody's, рейтинг Caa3 означає близькість емітента до дефолту з невеликим шансом повернення коштів.

Нагадаємо, раніше міжнародне рейтингове агентство Moody's попередило Росію про дефолт, у разі якщо вона не проведе виплати у твердій валюті, а в рублях.в