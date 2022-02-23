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Що буде далі з мінськими домовленостями? У Раді пояснили

Автор: Мілан Лєліч, Анастасія Рокитна

Голова комітету Верховної ради із зовнішньої політики і член української делегації в ТКГ Олександр Мережко заявив, що поки що ніякої альтернативи ТКГ немає. Треба почекати трохи, щоб зрозуміти, мінські домовленості повністю померли чи ні.

Про це він заявив в коментарі РБК-Україна, йдеться в матеріалі "Шлях ескалації. Що чекає Україну після нового ультиматуму Путіна".

За його словами, на початку березня має відбутися чергова зустріч ТКГ.

"Думаю, ми на неї прийдемо - питання в тому, чи прийде інша сторона", - сказав РБК-Україна Мережко.

Москва і раніше не визнавала себе стороною мінських домовленостей і з її точки зору навіть після визнання "ЛДНР" нічого не змінилося. У той же час, як зазначив Мережко, є ряд практичних питань, пов'язаних з Донбасом, які так чи інакше треба буде вирішувати. Зокрема, про звільнення незаконно утримуваних в ОРДЛО українців.

"Якась комунікація все одно повинна бути, і наших людей треба повертати, але на даний момент немає розуміння, з ким і як розмовляти", - сказав нардеп.

Нагадаємо, Володимир Путін заявив, що мінських угод щодо мирного врегулювання ситуації більше не існує.

Раніше в Офісі президента України заявили, що Росія зруйнувала Мінські угоди визнанням так званих "ЛДНР".

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