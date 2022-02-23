Що буде далі з мінськими домовленостями? У Раді пояснили

За його словами, на початку березня має відбутися чергова зустріч ТКГ.

"Думаю, ми на неї прийдемо - питання в тому, чи прийде інша сторона", - сказав РБК-Україна Мережко.

Москва і раніше не визнавала себе стороною мінських домовленостей і з її точки зору навіть після визнання "ЛДНР" нічого не змінилося. У той же час, як зазначив Мережко, є ряд практичних питань, пов'язаних з Донбасом, які так чи інакше треба буде вирішувати. Зокрема, про звільнення незаконно утримуваних в ОРДЛО українців.

"Якась комунікація все одно повинна бути, і наших людей треба повертати, але на даний момент немає розуміння, з ким і як розмовляти", - сказав нардеп.