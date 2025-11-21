ua en ru
Не хватит духа победить: топ-генерала Франции затравили "за войну с РФ через 3-4 года"

Франция, Пятница 21 ноября 2025 21:53
Не хватит духа победить: топ-генерала Франции затравили "за войну с РФ через 3-4 года" Иллюстративное фото: французские военнослужащие (Getty Images)
Автор: Антон Корж

Во Франции генерал Фабьен Мандон столкнулся с критикой после того, как во время выступления заявил об отсутствии у французского народа духа противостоять России - что приведет в будущем к необходимости терять на войне французских детей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на France24.

Отметим, в октябре начальник генерального штаба Фабьен Мандон предупреждал, что французская армия должна быть готова к войне с Россией через три-четыре года. А на днях пошел еще дальше, призывая мэров городов уже готовить население к войне.

"К сожалению, нет никаких оснований полагать, что это (речь о ситуации в Украине, - ред.) конец войны на нашем континенте. Россия готовится к конфронтации с нашими странами примерно в 2030 году", - отметил он.

Он также раскритиковал французов за "нехватку духа".

"Если наша страна потерпит неудачу, потому что не готова смириться - давайте будем откровенными - с потерей своих детей, с экономическими трудностями из-за того, что оборонное производство будет иметь приоритет, тогда мы будем в опасности", - резюмировал он.

Критика среди оппозиции

Заявление Мандона вызвало критику в первую очередь со стороны оппозиции, часть из которой уже ранее подозревалась в симпатиях к России В частности левый радикал Жан-Люк Меланшон заявил, что генерал якобы не имеет права говорить такие вещи мэрам.

"Не ему положено приглашать мэров или кого-то другого к участию в военных подготовках... не ему положено предвидеть жертвы, которые возникнут в результате наших дипломатических неудач, по которым его общественное мнение не спрашивали!", - заявил радикал.

Также с заявлением выступил лидер французских коммунистов Фабьен Руссель, который фактически призвал не воевать ни в коем случае.

"Это нет! 51 000 военных мемориалов в наших городах и селах - это недостаточно? Да национальной обороне, но нет невыносимой военной риторике!", - написал он в соцсетях.

Отметим, что европейские страны постоянно подчеркивают, что не участвуют в войне с РФ напрямую, но готовы развернуть миротворческие силы в Украине после подписания Киевом мирного соглашения с РФ. Среди участников миротворческого контингента есть и Франция.

Другие страны Европы тоже могут принять участие. Например, недавно Великобритания уточнила планы по развертыванию военных подразделений в Украине, готовясь к возможному завершению войны и участию в мирном урегулировании.

Франция Российская Федерация
