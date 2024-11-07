"Будем разбираться". Стерненко неожиданно попал в "розыск" ТЦК в Одессе

Что именно рассказал Сергей Стерненко о своем "розыске"

Стерненко рассказал, что вчера (в среду, 6 ноября), с большим удивлением узнал, что, якобы находится в "розыске".

"Узнал не от правоохранителей, а от запрещенной в Украине пророссийской помойки "страна" и "раша тудей", - уточнил блоггер.

Он добавил, что в розыск его вроде бы как подал Приморский районный Территориальный центр комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП) из города Одесса.

Опубликованный в СМИ документ (скриншот: facebook.com/sternenko)

"Вроде бы в розыск меня подал Приморский ТЦК, переслал документ в полицию, а полиция уже сообщила не мне, а россиянам и агентуре. Прекрасные союзники", - отметил общественный деятель.

Стерненко рассказал также, что зашел и проверил собственные данные в "Резерв+". Там - "никакого розыска нет".

"Повестку якобы отправляли мне в Одессу, откуда я переехал шесть лет назад. В "Резерв+" еще в мае указал свой адрес в Киеве, добавляю скрин. Сюда ничего не приходило. Повестка не поехала ни по адресу проживания, ни по прописке", - отметил он.

Данные Стерненко в "Резерв+" (скриншот: facebook.com/sternenko)

Кроме того, волонтер написал об "отдельном сюре".

"В день якобы объявление в розыск я находился на встрече в Минобороны. Через день на еще одной. Словом, вел себя как тот, кто скрывается, ага", - рассказал он.

Стерненко подчеркнул, что будет "разбираться с этой интересной ситуацией".

"Но уже есть основания полагать, что это может быть "привет" от армейской системы за критику и призывы провести реформу, которой требуют наши военные. Или кому-то очень хочется остановить поставки дронов в армию и проекты по уничтожению российских разведывательных и ударных БПЛА", - предположил он.

В заключение активист сообщил: "По состоянию на сегодняшний день мы с вами помогли войску на 2,9 млрд грн. Часть этих средств пошла на 115 тысяч дронов. Уничтожено огромное количество россиян и техники, сбито 386 БПЛА".

"Продолжаем работу над развитием технологий для войска. Но сам факт сливов через россиян и агентуру - показательный. Палитесь, господа", - подытожил Стерненко.

Пост Стерненко (скриншот: facebook.com/sternenko)