"Будем разбираться". Стерненко неожиданно попал в "розыск" ТЦК в Одессе

Украинский общественный деятель, блоггер и волонтер Сергей Стерненко сообщил, что неожиданно для себя находится якобы в "розыске".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию активиста в Facebook.
Стерненко рассказал, что вчера (в среду, 6 ноября), с большим удивлением узнал, что, якобы находится в "розыске".
"Узнал не от правоохранителей, а от запрещенной в Украине пророссийской помойки "страна" и "раша тудей", - уточнил блоггер.
Он добавил, что в розыск его вроде бы как подал Приморский районный Территориальный центр комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП) из города Одесса.
Опубликованный в СМИ документ (скриншот: facebook.com/sternenko)
"Вроде бы в розыск меня подал Приморский ТЦК, переслал документ в полицию, а полиция уже сообщила не мне, а россиянам и агентуре. Прекрасные союзники", - отметил общественный деятель.
Стерненко рассказал также, что зашел и проверил собственные данные в "Резерв+". Там - "никакого розыска нет".
"Повестку якобы отправляли мне в Одессу, откуда я переехал шесть лет назад. В "Резерв+" еще в мае указал свой адрес в Киеве, добавляю скрин. Сюда ничего не приходило. Повестка не поехала ни по адресу проживания, ни по прописке", - отметил он.
Данные Стерненко в "Резерв+" (скриншот: facebook.com/sternenko)
Кроме того, волонтер написал об "отдельном сюре".
"В день якобы объявление в розыск я находился на встрече в Минобороны. Через день на еще одной. Словом, вел себя как тот, кто скрывается, ага", - рассказал он.
Стерненко подчеркнул, что будет "разбираться с этой интересной ситуацией".
"Но уже есть основания полагать, что это может быть "привет" от армейской системы за критику и призывы провести реформу, которой требуют наши военные. Или кому-то очень хочется остановить поставки дронов в армию и проекты по уничтожению российских разведывательных и ударных БПЛА", - предположил он.
В заключение активист сообщил: "По состоянию на сегодняшний день мы с вами помогли войску на 2,9 млрд грн. Часть этих средств пошла на 115 тысяч дронов. Уничтожено огромное количество россиян и техники, сбито 386 БПЛА".
"Продолжаем работу над развитием технологий для войска. Но сам факт сливов через россиян и агентуру - показательный. Палитесь, господа", - подытожил Стерненко.
Пост Стерненко (скриншот: facebook.com/sternenko)
Напомним, Сергей Стерненко является украинским общественным деятелем, блогером и волонтером. Он родился 20 марта 1995 года в селе Садовое Одесской области.
Является председателем общественной организации "Небайдужі", бывшим членом провода и руководителем одесской областной организации "Правого сектора".
Кроме того, Стерненко является автором и ведущим YouTube-канала STERNENKO, на котором регулярно комментирует актуальные новости и события, а также время от времени проводит стримы для зрителей.
С 2014 года на Стерненко было совершено три нападения. Во время последнего (в мае 2018 года) нападающими у подъезда дома были двое мужчин.
По версии следствия (в так называемом "деле Стерненко"), активист смертельно травмировал одного из них - 28-летнего Ивана Кузнецова. Второй нападающий, Александр Исайкул, скрылся с места происшествия.
Сторона обвинения настаивала, якобы Стерненко умышленно убил Кузнецова. Сам Стерненко версию прокуратуры отрицал и настаивал, что действовал в рамках самозащиты.
Кроме того, в 2015 году на Стерненко открыли дело по подозрению в похищении и пытках руководителя одесской ячейки пророссийской партии "Родина" Сергея Щербича.
23 февраля 2021 года суд приговорил Сергея к 7 годам лишения свободы. Стерненко отправили в СИЗО, а затем - на круглосуточный домашний арест.
Пока рассматривалась апелляция, в Киеве и других городах проходили акции с требованием освободить Стерненко.
Апелляционный суд отменил доказанность вины по статье о разбое, однако подтвердил вину в похищении человека, освободив Стерненко от ответственности за то, что срок давности за преступлением истек. По статье 263 Стерненко был присужден к 1 году условного срока.
10 февраля 2022 года Верховный суд снял судимость с активиста Стерненко.
С начала полномасштабного вторжения РФ в Украину Стерненко активно помогает украинским военным.
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