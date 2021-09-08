RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

Будемо працювати з ЄС. Україна хоче розширення санкцій проти Росії за Крим

Автор: Дмитро Левицький

Міністерство закордонних справ України вітає рішення ЄС про продовження персональних санкцій проти Росії за окупацію Криму. Водночас українська сторона хоче розширити санкційний список.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на першого заступника міністра закордонних справ України Еміне Джапарову.

Як наголосила представниця МЗС, дія європейських санкцій має продовжуватися до того моменту, поки Росія не поверне Україні всі незаконно окуповані території.

"Україна працюватиме разом з ЄС над розширенням сфери застосування санкцій, зокрема на осіб, відповідальних за порушення прав людини, включно із незаконними арештами 3 та 4 вересня в Криму", - заявила вона.

Зазначимо, Джапарова говорить про затримання в Криму чотирьох кримських татар та заступника глави Меджлісу Нарімана Джелялова російськими силовиками та їх подальший арешт у справі про нібито "диверсію".

Читайте РБК-Україна в Google News
Санкції проти РосіїМЗСКримЕміне Джапарова