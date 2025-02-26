Будет зачищать подземные комплексы. Китай разрабатывает роботов-собак с термобарическим оружием

Как пишет издание, наземные роботы будут работать вместе с воздушными беспилотниками, образуя единую команду для обнаружения и нейтрализации угроз. Такие системы способны повысить эффективность боевых действий, особенно в городских условиях.

Команда провела испытания этих беспилотных систем в моделировании городских боевых операций. Во время тестирования они оценивались по уровню ситуационной осведомленности, командного управления и скоординированности ударов. Испытания показали потенциальную эффективность таких систем.

Ожидается, что наземные роботы с термобарическим оружием будут использоваться для зачистки подземных комплексов в городских районах, где противник может прятаться или использовать укрытия для маскировки. Термобарическое оружие создает мощный взрыв с высокими температурами, что значительно увеличивает его разрушительный потенциал.

По данным South China Morning Post, китайские исследователи предполагают, что воздушные дроны будут осуществлять разведку, после чего будут санкционировать удары термобарическим оружием. Наземные роботы будут использоваться для дальнейшего уничтожения врага. Окончательное решение о применении этого оружия будет зависеть от уровня угрозы, а также от международных ограничений по его использованию.