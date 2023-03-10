В Украине заметно похолодает. Синоптик дала прогноз на выходные
Сильные дожди, которые ожидают завтра, 11 марта, испортят погоду и в воскресенье, 12 марта. В Украине существенно похолодает.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на прогноз погоды синоптика Наталки Диденко в Facebook.
"Дожди, порой даже сильные, ожидаются завтра, 11 марта, в Украине", - рассказала она.
По словам синоптика, завтра будет тепло, +10...+14 градусов, на западе и севере немного свежее, +7...+11 градусов.
"В воскресенье, 12-го марта, в Украине осадков станет меньше, тепла также станет меньше, похолодает днем до +3...+8 градусов", - констатировала Диденко.
Погода в Киеве
В Киеве завтра ожидается дождливая, ветреная погода, направление ветра - юго-восточное с переходом в воскресенье - на северо-западное.
Температура воздуха 11 марта ожидается в пределах +7...+9 градусов, в воскресенье осадки прекратятся, но похолодает до +4 градусов.
Как сообщалось, погода в Украине в марте 2023 года будет с приятными теплыми сюрпризами, весна придет рано, но и без периодов похолоданий не обойтись.
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