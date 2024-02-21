Будет сюрпризом для России: министр обороны Литвы о запланированной помощи Украине

"Думаю, что в ближайшее время мы увидим, мне приходилось говорить с другими министрами, самые разные инициативы по увеличению поддержки Украины, и это может быть не обязательно оружие", - сказал Анушаускас.

По его словам, страны сошлись во мнении, что поддержку Украины нужно увеличить и, возможно, даже изменить по форме.

"Мы поддерживаем Украину военными, финансовыми средствами, оказываем учебную поддержку, но я думаю, что, возможно, будут и другие формы, но я бы не хотел сейчас вдаваться в подробности", - сказал министр, добавив, что пусть это будет сюрпризом для России.

Министр поддержал увеличение помощи Украине

Ранее эстонская разведка подсчитала, что если бы европейские страны выделили 0,25% своего ВВП на военный бюджет Украины, это позволило бы ей вести войну в этом и следующем году, и стало бы очень четким сигналом для Кремля, что Европа не оставит Украину.

"Это, конечно, удвоило бы военную поддержку и, по сути, компенсировало бы отсутствие США в этой поддержке в эти месяцы", - сказал Анушаускас.

Блокирование законопроекта о помощи Украине в Сенате

Сенат США на голосовании 8 февраля заблокировал законопроект о выделении финансирования в поддержку Украины, Израиля и Тайваня и безопасности американской границы. По результатам голосования в Сенате в ночь на 8 февраля, 49 законодателей выступили "за" принятие инициативы, и 50 были "против". В общей сложности нужно было 60 голосов, чтобы началась работа по законодательной инициативе.

Напомним, республиканцы выдвинули условия демократам по одобрению помощи Украине. Речь идет о безопасности границы. Буквально недавно в Палате представителей США представили измененную версию пакета мер по оказанию помощи Украине и Израилю, а также обеспечению безопасности границ, представленному на прошлой неделе.