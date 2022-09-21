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Будет настоящая охота. Мужчин призывают покинуть Мелитополь из-за указа Путина

Фото: мэр Мелитополя Иван Федоров (president gov ua)
Автор: Елизавета Драбкина

Мужчин призывного возраста призывают немедленно покинуть Мелитополь и другие временно оккупированные территории из-за объявления президентом России Владимиром Путиным частичной мобилизации.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на мэра Мелитополя Ивана Федорова.

"На оккупированных территориях Запорожской и Херсонской областей пройдут наиболее жесткие мероприятия! За мужчинами будет устроена настоящая охота! Тем, кто откажется идти на смерть придется иметь дело с чеченскими отрядами.
Шансов спастись не останется!" - написал он.

Федоров отметил, что местный гауляйтер подписал указ, согласно которому с 1 октября выезд за пределы оккупированной части Запорожской области будет разрешен только на основании спецпропуска.

"Оккупанты будут "выпускать" мужчин только на фронт", - добавил он.

Напомним, сегодня президент России Владимир Путин объявил частичную мобилизацию.

РБК-Украина собрала реакции зарубежных лидеров на объявление мобилизации и все, что известно о ситуации в России на данный момент.

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МелитопольЗапорожская областьМобилизация в России