Будет настоящая охота. Мужчин призывают покинуть Мелитополь из-за указа Путина

Мужчин призывного возраста призывают немедленно покинуть Мелитополь и другие временно оккупированные территории из-за объявления президентом России Владимиром Путиным частичной мобилизации.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на мэра Мелитополя Ивана Федорова.
"На оккупированных территориях Запорожской и Херсонской областей пройдут наиболее жесткие мероприятия! За мужчинами будет устроена настоящая охота! Тем, кто откажется идти на смерть придется иметь дело с чеченскими отрядами.
Шансов спастись не останется!" - написал он.
Федоров отметил, что местный гауляйтер подписал указ, согласно которому с 1 октября выезд за пределы оккупированной части Запорожской области будет разрешен только на основании спецпропуска.
"Оккупанты будут "выпускать" мужчин только на фронт", - добавил он.
Напомним, сегодня президент России Владимир Путин объявил частичную мобилизацию.
РБК-Украина собрала реакции зарубежных лидеров на объявление мобилизации и все, что известно о ситуации в России на данный момент.
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