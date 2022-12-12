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Штайнмайер о гарантиях для России: не будет переговоров без и против Украины

Фото: президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер (РБК-Украина)
Автор: Татьяна Степанова

Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер заявил, что не может быть переговоров с Россией за спиной Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на совместную пресс-конференцию президентов Германии Франк-Вальтера Штайнмайера и Польши Анджея Дуды.

"Не будет переговоров без Украины и против Украины", - сказал Штайнмайер.

Он также добавил, что это позиция США и европейских партнеров.

Комментируя недавние высказывания президента Франции Эммануэля Макрона о предоставлении России гарантий безопасности, немецкий президент выразил мнение, что Макрон говорил "о будущем, о том, что может быть такая дискуссия после окончания войны, но отнюдь не как предложение для завершения войны".

"Поэтому не нужно распространять подозрения, что Франция, в отличие от Германии или Польши, готова к решению, которое может каким-либо образом навредить интересам Украины", - добавил он.

При этом Штайнмайер подчеркнул, что не обсуждал это лично с Макроном.

Напомним, по словам министра обороны Алексея Резникова, россияне продолжают наносить удары по энергетической инфраструктуре Украины, поскольку рассчитывают на начало переговоров.

Также ранее мы писали, что в ISW ответили, зачем Путин постоянно призывает Украину к переговорам.

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Штайнмайер