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Будет холодно, но есть плюс. Синоптик дала прогноз погоды на завтра в Украине

Фото: синоптик дала прогноз погоды на 17 октября в Украине (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

Вторник, 17 октября, в Украине будет холодным – ночью и утром местами даже заморозки. В то же время будет солнечно и без осадков.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на прогноз синоптика Наталки Диденко в Facebook.

"Вторник в Украине будет холодным. В ближайшую ночь и завтра утром лишь +1...+6 градусов, местами заморозки. Однако не без солнца", - рассказала она.

По данным синоптика, осадки "прогонят" повышение атмосферного давления, придет на смену атмосферному фронту антициклон Verenа.

"Итак, 17 октября без осадков в Украине. Завтра днем в большинстве областей предполагается +8...+12 градусов, на юге +12...+16 градусов. На востоке и севере - порывистый северо-западный ветер, осторожно", - предупредила Диденко.

Погода в столице

В Киеве во вторник будет сухая погода, холодная и с порывистым ветром. Ночью +2...+5 градусов, возможны заморозки, днем около +10 градусов.

Напомним, в понедельник, 9 октября, в Карпатах грянул мороз. А 10 октября на горе Поп Иван Черногорский в Карпатах выпал снег. А сегодня и вовсе Карпаты засыпало снегом.

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