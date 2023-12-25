Будет долгая битва. Израиль углубит операцию в Секторе Газа, - Нетаньяху

Глава израильского правительства посетил Сектор Газа, где Израиль продолжает свою наземную операцию против боевиков ХАМАС.

"Мы не останавливаемся, мы продолжаем сражаться и углубляем боевые действия в ближайшие дни, и это будет долгая битва, и она еще не близка к завершению. Нам нужно терпение, единство и следование нашей миссии", - отметил он в ходе заседания фракции "Ликуд" в Кнессете после своего визита в Сектор Газа.

Премьер также уточнил, что встретился в Секторе Газа с бригадой резервистов. И все солдаты просили у него только об одном: "чтобы Израиль не останавливался и продолжал до конца".

Что предшествовало

Напомним, боевики ХАМАС еще в начале октября вторглись на территорию Израиля. Они убивали и похищали как военных, так и мирных жителей.

В ответ Израиль начал свою операцию против террористов. Сейчас проходит этап, в ходе которого ЦАХАЛ воюет на территории Сектора Газа.

Израильские войска уже взяли под контроль Газу - самый большой город палестинского анклава. Сейчас они продвигаются в южной части Сектора Газа.

Напомним, еще вчера, 24 декабря, Нетаньяху заявлял об усилении боевых действий в Секторе Газа.