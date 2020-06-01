Будапештський меморандум потрібно переглянути, щоб зупинити Путіна, - Резніков

Щоб зупинити президента Російської Федерації Володимира Путіна, Захід повинен переглянути Будапештський меморандум 1994 року. У Кабміні вважають це кроком у правильному напрямку.

Про це заявив виданню Atlantic Counsil віце-прем'єр-міністр України з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексій Резніков.

Він заявив, що нездатність Заходу зупинити Путіна щодо України призвела до ескалації гібридних військових дій Росії проти всього західного світу.

"Настав час переглянути Будапештський меморандум 1994 року, щоб покласти край конфронтації і прокласти шлях до стійкого миру", - йдеться у повідомленні.

Крім того, він сказав, що одна спроба зробити це вже була, коли у 2014 році Британія в ООН запропонувала почати термінові консультації у форматі Будапешта. Але ця ініціатива не пішла далі. Резніков вважає, що це треба повторити, але для початку консультації повинні проходити без участі Росії.

За його словами, Україна бачить принаймні два напрямки, які обіцяють значний прогрес в рамках Будапешта. Це включає якісно новий рівень військово-технічної підтримки України, а також допомогу в залученні держави-агресора до відповідальності.

Нагадаємо, 5 грудня 1994 року між Україною, США, Росією та Великою Британією була підписана міжнародна угода про неядерний статус України - Меморандум про гарантії безпеки у зв'язку з приєднанням України до Договору про нерозповсюдження ядерної зброї. Тоді Україна погодилася віддати свою ядерну зброю в обмін на гарантії безпеки. Втім, Росія порушила угоду і напала на українську державу.

РБК-Україна писало, що Україна розраховує на допомогу США і Британії через анексыю Росією Криму.

У Раді заявляли, що питання повернення окупованого Криму це важкий і тривалий процес.