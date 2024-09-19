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В Будапеште Дунай вышел из берегов: затапливает венгерский парламент (видео)

Фото: в Будапеште затапливает венгерский парламент (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

В столице Венгрии самая большая река Европы Дунай вышла из берегов. Вода добралась до здания венгерского парламента в Будапеште.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на местные издания.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что пик наводнения ожидается в Будапеште вечером 21 сентября. Орбан также несколько дней назад сообщал, что отменил выступление в Европарламенте из-за наводнений в Венгрии.

В Будапеште Дунай уже вышел из берегов, затопив набережную, где расположено здание венгерского парламента. На видео в соцсетях видно, что вода критически близко подошла к зданию и начинает затапливать парламент.

 

Вода затопила несколько других улиц столицы Венгрии. По словам Орбана, несмотря на серьезность ситуации, у венгерских властей достаточно ресурсов для борьбы с паводком.

 

Европу затапливает

Ряд европейских стран затапливают наводнения, вызванные циклоном "Борис". Он продвигается с севера в Италии. В частности, он затронул Румынию, Чехию, Польшу, Австрию, Венгрию, Словакию, Германию и Молдову.

Известно, что в результате наводнения погибли по меньшей мере 23 человека, тысячи человек эвакуированы.

Также сообщалось, что из-за наводнений в Европе может испортиться качество воды в Одесской области.

Детальнее о последствиях большого наводнения в Европе - в материале РБК-Украина.

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ВенгрияБудапешт