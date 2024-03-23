Буданова заменили на Данилова. Пропагандисты РФ запустили фейк по теракту под Москвой

Теракт в "Крокус Сити Холл" в Подмосковье

Вечером, 22 марта, в городе Красногорск в Подмосковье несколько вооруженных мужчин устроили стрельбу в подмосковном торговом центре "Крокус Сити холл", где как раз проходил концерт группы "Пикник". Тем же вечером бывший президент РФ Дмитрий Медведев в своем Telegram намекнул, что к теракту может быть причастна украинская сторона.

23 марта Россия заявила, что якобы граждане Таджикистана причастны к теракту в ТЦ "Крокус Сити Холл" в Подмосковье. В сети появились фото предполагаемых подозреваемых. При этом МИД Таджикистана уже отреагировал на заявления росСМИ. На данный момент из-за теракта в "Крокусе" больше 80 людей убиты, более 100 ранены.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.