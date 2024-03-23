UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Буданова замінили на Данілова. Пропагандисти РФ запустили фейк щодо теракту під Москвою

Фото: секретар РНБО Олексій Данілов (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

Російські пропагандисти вигадали фейк за участю секретаря РНБО України Олексія Дантлова. Таким чином вони хочуть "довести" нібито причетність України до теракту у "Крокус Сіті" під Москвою 22 березня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центр протидії дезінформації (ЦПД).

"Російські пропагандисти з телеканалу НТВ оприлюднили діпфейк із секретарем РНБО України Олексієм Даніловим, намагаючись переконати, що Україна "причетна" до теракту 22 березня", - йдеться у повідомленні.

Як пояснюють в ЦПД, для створення цього фейку вони використали кадри з телемарафону за 16 березня, замінивши гостя, начальника ГУР Кирила Буданова, на фейкове відео з Олексієм Даніловим. 

"Якість діпфейку дуже низька, його штучність кидається в очі з першої ж секунди перегляду, міміка та мовлення Олексія Данілова взагалі не збігаються", - зазначають в Центрі, назвичаючи фейк пропагандистів РФ "слабкою роботою".

Теракт у "Крокус Сіті Холл" у Підмосков'ї

Увечері, 22 березня, в місті Красногорську в Підмосков'ї кілька озброєних чоловіків влаштували стрілянину в підмосковному торговому центрі "Крокус Сіті хол", де саме проходив концерт гурту "Пікнік". Того ж вечора колишній президент Росії Дмитро Медведєв у своєму Telegram натякнув, що до теракту може бути причетна українська сторона.

23 березня Росія заявила, що нібито громадяни Таджикистану причетні до теракту у ТЦ "Крокус Сіті Холл" у Підмосков'ї. У мережі з'явилися фото гаданих підозрюваних. При цьому МЗС Таджикистану вже відреагувало на заяви росЗМІ. Наразі через теракт у "Крокусі" понад 80 людей убито, понад 100 поранено.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
РНБОРосійська ФедераціяМоскваКирило БудановГУРТерактОлексій Данілов