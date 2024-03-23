Буданова замінили на Данілова. Пропагандисти РФ запустили фейк щодо теракту під Москвою

"Російські пропагандисти з телеканалу НТВ оприлюднили діпфейк із секретарем РНБО України Олексієм Даніловим, намагаючись переконати, що Україна "причетна" до теракту 22 березня", - йдеться у повідомленні.

Як пояснюють в ЦПД, для створення цього фейку вони використали кадри з телемарафону за 16 березня, замінивши гостя, начальника ГУР Кирила Буданова, на фейкове відео з Олексієм Даніловим.

"Якість діпфейку дуже низька, його штучність кидається в очі з першої ж секунди перегляду, міміка та мовлення Олексія Данілова взагалі не збігаються", - зазначають в Центрі, назвичаючи фейк пропагандистів РФ "слабкою роботою".