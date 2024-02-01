У Буданова отреагировали на скандал с выездом Арестовича за границу

Как заявил Юсов, информация о том, что Арестович пересек границу на выезд за пределы Украины 4 сентября 2023 года, якобы на основании письма от ГУР МО Украины, не соответствует действительности.

"Можем сообщить, что Главное управление разведки Министерства обороны не предоставляло каких-либо документов, удостоверений, обращений официальных или неофициальных для выезда упомянутой персоны за границу 4 сентября 2023 года. Эта информация неправдива. А ее обнародование именно сейчас носит признаки целенаправленной информационной кампании ГУР МО и его руководства", - сказал Юсов.

Что предшествовало?

Утром четверга, 1 февраля, в СМИ появилась информация о том, что Арестович выехал 4 сентября 2023 в Польшу через пункт пропуска "Краковец - Корчова" и уже почти пять месяцев не возвращается в Украину.

Скандалы с Арестовичем

14 января 2023 года во время очередной массированной атаки россиян одна из ракет попала по многоэтажному зданию в Днепре, в результате чего погибли и получили ранения десятки человек.

В тот же день Арестович в эфире YouTube-канала "Фейгин Live" заявил, что попавшая в дом ракета якобы была сбита противовоздушной обороной. Впоследствии в воздушных силах ВСУ опровергли это заявление, подчеркнув, что Украина не может сбивать ракеты такого типа.

Это заявление Арестовича сразу же подхватили российские пропагандистские СМИ. Даже спикер российского диктатора Дмитрий Песков сослался на слова Арестовича, комментируя ситуацию в Днепре.

Заявление Арестовича вызвало осуждение в социальных сетях и призывы к Офису президента официально уволить его с должности.

В свою очередь Арестович сначала извинился за свое заявление, однако позже "отозвал" извинения, опираясь на то, что он якобы высказал предположение и его неправильно поняли.

17 января 2023 г. Офис президента принял отставку Алексея Арестовича с должности внештатного советника Офиса президента.

А уже 16 ноября 2023 полиция открыла уголовное производство в отношении бывшего советника Офиса президента Украины Алексея Арестовича.

Дела против Арестовича

Вероятно, это не первое открытое дело против Алексея Арестовича. В частности, народный депутат от партии "Голос" Инна Совсун также обращалась в полицию по поводу скандальных заявлений Арестовича о жестком обращении с женщинами и пренебрежении к ним.

12 октября 2023 года она сообщила, что полиция будет проводить расследование по высказываниям Арестовича на своем закрытом семинаре о женщинах, на которых он называл их "существами" и выражал желание их удушить.

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