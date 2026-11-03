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Буданов сделал заявление о событиях в Петропавловской Борщаговке

08:39 03.11.2026 Вт
2 мин
aimg Мария Науменко
Фото: руководитель Офиса президента Кирилл Буданов (Getty Images)

Глава Офиса президента назвал события в Петропавловской Борщаговке недопустимыми. Правоохранители устанавливают обстоятельства, а власти готовят дальнейшую реакцию.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение в Telegram руководителя Офиса президента Украины Кирилла Буданова.

По словам руководителя ОП, события в Петропавловской Борщаговке наносят ущерб единству украинцев, особенно в условиях российской угрозы.

Правоохранители и уполномоченные органы выясняют все обстоятельства инцидента. Они должны установить полную картину произошедшего, а также определить ответственных и принять меры по привлечению виновных к ответственности.

Буданов добавил, что власти уже прорабатывают вместе с силовым блоком необходимые решения. Они должны обеспечить надлежащую реакцию на события и помочь предотвратить возможные провокации в будущем.

Кроме того, руководитель Офиса президента призвал украинцев при принятии решений и урегулировании конфликтов руководствоваться интересами нации и государства.

Что произошло в Петропавловской Борщаговке

Напомним, вечером 2 ноября у частного дома в Петропавловской Борщаговке собрались местные жители. В сети распространили информацию о том, что в подвале якобы содержали мужчин, самовольно покинувших воинские части.

Впоследствии командующий Национальной гвардии Украины Александр Пивненко подтвердил, что в доме находились военнослужащие НГУ. По его словам, их нашли после самовольного ухода из воинской части.

После огласки в Нацгвардии была объявлена служебная проверка и пообещали привлечь виновных к ответственности.

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