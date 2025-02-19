Буданов сделал заявление о мирных переговорах без участия Украины

Переговоры США и РФ

Напомним, что в Саудовской Аравии 18 февраля прошли переговоры между представителя США и России. Спецпредставитель президента США Стив Уиткофф заявил, что встреча прошла положительно.

При этом госсекретарь США Марко Рубио заверил, что "убежден в готовности России начать серьезный процесс, чтобы определить, как можно положить конец войне".

В администрации Дональда Трампа заявляют о челночной дипломатии и что будут говорить с обеими сторонами конфликта. Подробнее о переговорах между США и РФ - в материале РБК-Украина.

В Украине отмечают, что любые переговоры не могут проходить за спиной Украины. Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина не признает результатов переговоров между США и РФ в Саудовской Аравии.

Кроме того, Зеленский перенес визит в Саудовскую Аравию, потому что не хочет "совпадений" после встречи между российскими и американскими делегациями.

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