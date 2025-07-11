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Буданов "знает больше" о Трампе и намекнул на передачу важного оружия Украине

Украина, Пятница 11 июля 2025 16:12
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Буданов "знает больше" о Трампе и намекнул на передачу важного оружия Украине Фото: начальник ГУР МО Кирилл Буданов (rbc.ua)
Автор: Антон Корж

США продолжат поддерживать Украину, и в ближайшее время возможна поставка дополнительных систем противовоздушной обороны. Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп - достаточно последовательный человек, не стоит судить о нем по характеристикам СМИ.

Об этом заявил руководитель Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его интервью изданию Bloomberg.

"Позиция Трампа последовательна, не следует судить о нем по характеристикам СМИ... Как руководитель спецслужбы я знаю больше", - заверил он.

Буданов также добавил, что поддержка Украины со стороны США продолжится уже "в ближайшее время". Он предположил, что Вашингтон может прислать дополнительные системы противовоздушной обороны, в которых Киев очень нуждается.

Издание напомнило, что Трамп 8 июля приказал возобновить поставки вооружения Украине и раскритиковал российского диктатора Владимира Путина, обвинив его в массовых убийствах гражданского населения.

Сотрудничество разведок

Буданов также заявил, что сотрудничество украинских и западных разведывательных служб можно охарактеризовать, как "замечательное". Украина по его словам сейчас зависит от США в плане обмена разведывательной информацией, в частности в вопросах раннего предупреждения о ракетных запусках и доступа к спутниковым снимкам.

"Я не вижу никаких признаков того, что наше сотрудничество в службах безопасности прекратится. Это невыгодно ни нам, ни нашим партнерам, потому что они получают информацию от нас", - заверил руководитель ГУР МО.

Буданов также призывает союзников прекратить полагаться на технологии и вернуться к "человеческой разведке" - сетям шпионов. Он пояснил, что сейчас почти все европейские страны "почти похоронили" традиционные методы разведывательной деятельности, что является неправильным.

"Перестаньте верить, что техническая разведка решит все. Никто не будет обсуждать и планировать операцию на мобильном телефоне", - добавил он.

Трамп изменил отношение к Украине

Президент США Дональд Трамп все чаще выражает недовольство атаками России на Украину. Он уже заявил, что гибнут до семи тысяч человек в неделю с обеих сторон.

На фоне этого в СМИ появилась информация о том, что он передал Украине часть военной помощи по списку президента Владимира Зеленского. Сообщалось, что Белый дом готовится отправить Киеву дополнительное вооружение, а Конгресс намерен принять жесткие санкции против РФ.

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Дональд Трамп Кирилл Буданов
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