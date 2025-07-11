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Буданов "знає більше" про Трампа і натякнув на передачу важливої зброї Україні

Україна, П'ятниця 11 липня 2025 16:12
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Буданов "знає більше" про Трампа і натякнув на передачу важливої зброї Україні Фото: начальник ГУР МО Кирило Буданов (rbc.ua)
Автор: Антон Корж

США продовжать підтримувати Україну, і найближчим часом можливо постачання додаткових систем протиповітряної оборони. Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп - достатньо послідовна людина, не варто судити про нього за характеристиками ЗМІ.

Про це заявив керівник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його інтерв'ю виданню Bloomberg.

"Позиція Трампа послідовна, не слід судити про нього за характеристиками ЗМІ... Як керівник спецслужби я знаю більше", - запевнив він.

Буданов також додав, що підтримка України з боку США продовжиться вже "найближчим часом". Він припустив, що Вашингтон може надіслати додаткові системи протиповітряної оборони, у яких Київ має велику потребу.

Видання нагадало, що Трамп 8 липня наказав відновити постачання озброєння Україні та розкритикував російського диктатора Володимира Путіна, звинувативши його у масових вбивствах цивільного населення.

Співробітництво розвідок

Буданов також заявив, що співпрацю українських та західних розвідувальних служб можна охарактеризувати, як "чудову". Україна за його словами зараз залежить від США у плані обміну розвідувальною інформацією, зокрема у питаннях раннього попередження про ракетні запуски та доступу до супутникових знімків.

"Я не бачу жодних ознак того, що наша співпраця в службах безпеки припиниться. Це невигідно ані нам, ані нашим партнерам, бо вони отримують інформацію від нас", - запевнив керівник ГУР МО.

Буданов також закликає союзників припинити покладатися на технології та повернутися до "людської розвідки" - мереж шпигунів. Він пояснив, що зараз майже всі європейські країни "майже поховали" традиційні методи розвідувальної діяльності, що є неправильним.

"Перестаньте вірити, що технічна розвідка вирішить усе. Ніхто не обговорюватиме та плануватиме операцію на мобільному телефоні", - додав він.

Трамп змінив ставлення до України

Президент США Дональд Трамп все частіше висловлює невдоволення атаками Росії на Україну. Він уже заявив, що гинуть до семи тисяч осіб на тиждень з обох сторін.

На тлі цього в ЗМІ з'явилася інформація про те, що він передав Україні частину військової допомоги за списком президента Володимира Зеленського. Повідомлялося, що Білий дім готується відправити Києву додаткове озброєння, а Конгрес має намір ухвалити жорсткі санкції проти РФ.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на канал РБК-Україна в Telegram.

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Дональд Трамп Кирило Буданов
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