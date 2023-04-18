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Буданов заявил, что украинские беспилотники "долетают до Москвы"

Фото: руководитель ГУР МО Украины Кирилл Буданов (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Антон Малиновский

Украинские беспилотники могут долететь до Москвы и даже дальше.

Об этом заявил руководитель ГУР МО Украины Кирилл Буданов, передает РБК-Украина со ссылкой на Radio NV.

По его словам, в России "слишком часто нарушаются нормы безопасности", что приводит к взрывам. Буданов не стал делиться подробностями об украинских операциях с применениями беспилотников, но заверил, что они могут достичь столицы РФ.

"Долеют до Москвы и дальше", - сказал глава разведки.

Напомним, что, по мнению Буданова, в этом и следующем году, вероятно, будет происходить процесс завершения войны России против Украины.

Также он заявил, что большое весеннее наступление России провалилось. Теперь оккупанты перешли к оборонительной операции.

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дрониГУРВойна России против Украины