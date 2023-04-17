Весеннее наступление РФ провалилось, они перешли к обороне, - Буданов

Об этом заявил руководитель ГУР Министерства обороны Украины Кирилл Буданов, сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью изданию "НВ" .

"31 марта 2023 года провалилась очередная попытка российского наступления, так называемого зимне-весеннего. Они должны были выйти на админграницы Донецкой и Луганской области. Опять же, это даже не пятая уже попытка, которая провалилась", - заявил он.

По словам Буданова, наступательного потенциала для проведения стратегического наступления в России по состоянию на сейчас нет, и в ближайшее время не будет.

"Россия перешла к стратегической оборонительной операции. Их задача - это удержать захваченные территории, сорвав нашу наступательную операцию по их освобождению", - заявил он.

Буданов заявил, что исключением являются два района, один из которых Бахмут.

"Первый - попытка захватить Бахмут. Надо тоже откровенно сказать, что Бахмут они вот почти захватывают, согласно их же личным заявлениям, с июня 2022 года. Скоро будет календарный год. Там ситуация сложная, но все же Бахмут как стоял, так и стоит", - сообщил он.

Руководитель ГУР сообщил, что вторым исключением является Авдеевка.

"Второе - это попытка сделать полузахват Авдеевки с северной стороны, там рядом находится основной фронт Марьинки, в принципе попытка активных действий там. Вот и все. Вся остальная линия стоит в обороне", - заявил он.