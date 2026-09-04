Буданов заявил о регулярных переговорах с Пригожиным до его мятежа

Диалог с основателем ППК "Вагнер"

Как рассказал Буданов, он поддерживал регулярную прямую связь с основателем российской наемной компании.

Эти контакты не прекращались незадолго до того, как "вагнеровцы" устроили вооруженное выступление против российского руководства.

По его словам, такие разговоры являются частью специфики работы спецслужб во время войны.

"Я офицер военной разведки. Всю свою жизнь я посвящен диалогам и коммуникациям. Для меня это не сложно", - подчеркнул Буданов.

Другие каналы коммуникации из РФ

Кроме Пригожина, Буданов вел систематический диалог с главой российского ГРУ адмиралом Игорем Костюковым. Впервые они договорились еще в 2022 году при содействии Турции по запуску Черноморского зернового коридора.

Стороны продолжают кулуарный диалог и сейчас, что позволяет решать критические гуманитарные вопросы, в том числе возвращение украинских военнопленных.

Мятеж и гибель Пригожина

Летом 2023 года основатель ППК "Вагнер" Евгений Пригожин предпринял попытку военного мятежа в России.

Его подразделения захватили несколько военных объектов и отправились колонной на Москву, однако мятеж быстро остановился.

Через несколько недель после этого частный самолет Пригожина взорвался в воздухе, в результате чего он и другие руководители "Вагнера" погибли.