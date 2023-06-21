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Буданов отрицает возможность ядерного удара РФ: идиотов там не так много

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Киев, Среда 21 июня 2023 12:12
Буданов отрицает возможность ядерного удара РФ: идиотов там не так много Фото: руководитель Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Юрченко

Россия не нанесет ядерный удар по Украине, несмотря на угрозы. При этом мир в Украине невозможен без стратегического поражения России.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой руководителя Главного управления разведки Минобороны Кирилла Буданова в комментарии The Economist.

Он отметил, что девять лет войны России против Украины позволяют ему реально оценивать угрозы применения ядерного оружия Москвой.

"Как руководитель разведки я прямо говорю, что этого не произойдет. При всей моей неприязни к РФ, идиотов в руководстве там не так много", - заявил Буданов.

По его мнению, мир в Украине невозможен без стратегического поражения России и переформатирования власти.

"Или все выйдут из войны одновременно или одна сторона проигрывает, а другая выиграет. Других вариантов нет", - подчеркнул разведчик.

Ядерные угрозы России

Напомним, российские чиновники и сам диктатор Владимир Путин неоднократно угрожали Украине и миру ядерным оружием. Часто к ядерным угрозам прибег заместитель главы Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев

Украинская разведка отмечала, что заявления кремлевских приспешников - это лишь угрозы, а Москва не готова применить ядерное оружие. Однако президент США Джо Байден недавно назвал реальной угрозу ядерной атаки.

Кроме того, россияне и другими способами шантажируют Украину. В частности, Кирилл Буданов сообщил, что оккупанты заминировали Запорожскую АЭС.

Детальнее о том, почему Россия заменяла ЗАЭС и какая вероятность катастрофы - читайте в материале РБК-Украина.

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