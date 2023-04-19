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Буданов вручил награды бойцам спецназа, которые штурмовали Змеиный

Фото: начальник ГУР Кирилл Буданов и глава СБУ Василий Малюк (t.me/DIUkraine)
Автор: Иван Носальский

Главное управление разведки наградило бойцов спецподразделения СБУ "А", которые помогли Украине деоккупировать остров Змеиный.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ГУР.

Награды украинским защитникам вручал начальник Главного управления разведки Кирилл Буданов.

Фото: Буданов вручил награды спецназовцам (t.me/DIUkraine)

Он отметил, что освобождение Змеиного от россиян было одной из очень важных побед Украины в войне. Это позволило обезопасить Одессу и разблокировать экспорт по Черному морю.

"Все мы знаем, что это было тяжело. Но благодаря единству и слаженности всех сил безопасности и обороны Украины, в частности воинов ГУР и СБУ, мы сделали то, во что мало кто верил. Уверен, что так будет и дальше вплоть до полной победы над террористической Россией", - подчеркнул начальник ГУР.

В свою очередь глава СБУ Василий Малюк поблагодарил бойцов "А" за работу в самых горячих точках войны.

Награжденные защитники входили в штурмовые группы, которые 8 мая высадились на Змеиный с вертолетов для штурма. До этого они вместе с ГУР тренировались на одном из аэродромов Одесской, чтобы спецоперация прошла успешно.

"СБУ и ГУР разработали и провели немало общих спецопераций, изменяющих ход войны. Все они - результат нашей слаженной работы и четкого взаимодействия. Одна из таких важных спецопераций - освобождение острова Змеиный, где мы бок о бок уничтожали оккупантов", - заявил Малюк.

Напомним, ранее Буданов объяснил стратегическую важность возвращения Змеиного.

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