Буданов ответил, сколько покушений пережил с начала полномасштабной войны

Покушения на Буданова

Напомним, ранее в ГУР сообщали, что Кирилл Буданов пережил более 10 покушений на свою жизнь с начала полномасштабной войны.

Стоит добавить, что осенью 2023 года жену руководителя ГУР Марианну Буданову отравили тяжелыми металлами. Больше об этом - читайте в материале РБК-Украина.

Также в мае 2024 года СБУ разоблачила агентов РФ, которые готовили убийство президента Владимира Зеленского, руководителей СБУ и ГУР. В рамках дела установили причастность высокопоставленных чиновников одного из департаментов Управления госохраны.

Как рассказывал ранее глава СБУ Василий Малюк, всего в Украине разоблачили более 100 агентурных сетей. Некоторые из них готовили покушения на Зеленского и Буданова.