Возможны ли политические изменения в РФ после "выборов": что говорит Буданов

С политической точки зрения после "выборов" в Российской Федерации вряд ли что-то может радикально изменится.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление руководителя Главного управления разведки Кирилла Буданова во время телемарафона.

"С политической точки зрения, я не думаю, что в ближайшее время что-то радикально изменится. Результаты этих выборов были известны заранее", - подчеркнул Буданов.

Он напомнил, что в окрестностях Белгорода прямо сегодня идут бои.

"Даже в пропагандистских медиаресурсах показывают случаи, когда приходят представители власти голосовать. Но, если посмотреть на хронологию, то фотографии с определенными функционерами вбрасываются каждые полтора-два часа. Но в тех залах нет людей, а урны - полупустые. При этом идут боевые действия на окраинах, по городу наносятся удары. Вполне понятно, что явка не может быть высокой. Вместе с тем, официальная явка по Белгороду - 75,7%. Это уже просто смешно", - добавил руководитель ГУР.

Рейд российских добровольцев в Белгородской и Курской областях.

Ранее сообщалось, что 12 марта стало известно о прорыве границы РФ добровольцами легиона "Свобода России", РДК, "Сибирский батальон", воюющих на стороне Украины. Эти добровольческие батальоны зашли с территории Украины в Курске и Белгородской области. Позже воины взяли под контроль деревню Теткино Курской области РФ.

Сегодня, 16 марта, бойцы ЛСР и батальона "Сибирь" предупредили о намерении нанести массированный удар по военным целям в Белгороде и снова просили местных жителей находиться в укрытиях.

Детальнее бои во время "выборов Путина", и как сейчас проходит рейд в Белгородской и Курской областях, - читайте в материале РБК-Украина.

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