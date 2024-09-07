RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Буданов: Telegram - это вредно, он угроза национальной безопасности

Фото: руководитель Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Юрченко

Telegram представляет угрозу национальной безопасности Украины. Закрыть его в Украине сложно технически, но возможно.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на руководителя Главного управления разведки Минобороны Кирилла Буданова в интервью "Радио Хартия".

На вопрос о том, можно ли считать Telegram вредным, Буданов ответил утвердительно.

"Я никогда не боялся этого сказать. Прямо говорю, Telegram - это угроза нашей национальной безопасности. Я это говорю абсолютно прямо, и мы это даже документально делали", - заявил Буданов.

По его словам, исследования подтверждают, что Telegram стал основным источником информации для украинского общества. При этом руководитель ГУР отметил, что не поддерживает закрытие Telegram в Украине.

"Я не за то, чтобы его взять и закрыть. Это, кстати, достаточно трудно сделать, но возможно. Я выступаю за то, чтобы "офизичить" все эти Telegram-каналы. Если ты хочешь освещать новости, пожалуйста, зарегистрируйся", - сказал Буданов.

Начальник военной разведки также отметил, что заблокировать Telegram, как российские соцсети "Одноклассники" и "Вконтакте", технически труднее, но это возможно. Буданов также отметил, что Twitter (Х) не вреден для украинцев.

 

Ограничение Telegram

Напомним, что в Украине долгое время идут дискуссии по ограничению Telegram. Украинские власти подчеркивают, что главная проблема заключается в анонимном распространении информации в мессенджере.

Разговоры о закрытии Telegram возобновились, когда во Франции был задержан основатель мессенджера Павел Дуров. Он обвиняется в том, что не модерировал сервис и не работал со следствием.

Детальнее о том, что известно об аресте Дурова и что будет с Telegram - в материале РБК-Украина.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Главное управление разведкиTelegramКирилл БудановГУР