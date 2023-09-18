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Буданов спрогнозировал, когда ВСУ разорвут сухопутный коридор в Крым

Фото: Кирилл Буданов (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Первая оборонительная линия на важнейшем южном направлении уже местами прорвана. Это означает, что операция по разрыву сухопутного коридора между Россией и Крымом может быть завершена еще до наступления зимы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью начальника ГУР Минобороны Кирилла Буданова The Economist.

Как отмечается в публикации, Россия в отчаянии выделяет недостаточно укомплектованные резервы, которые она не планировала развертывать до конца октября. "Вопреки тому, что заявляет РФ, у нее абсолютно нет стратегического резерва", - сказал Буданов.

По его словам, 25-я общевойсковая армия России, которая сейчас сочно перебрасывается на восточный фронт в районе Лимана и Купянска, укомплектована на 80% по личному составу на 55% вооружения.

Медленный темп наступления против окопавшегося и хорошо подготовленного противника - просто отражение реальности, сказал Буданов. Он не понимает тех, кто предсказал быстрый крах русских позиций. "Карандаш крепкий или слабый? Это зависит от того, как вы на это посмотрите". Контрнаступление продолжается. У Украины еще есть время. До начала сезона распутицы осталось больше месяца. "И это факт", - сказал начальник ГУР Минобороны.

Контрнаступление ВСУ

Контрнаступление ВСУ началось в начале июня. За это время удалось освободить около десяти населенных пунктов. Командующий группировкой "Таврия" Александр Тарнавский говорит, что ВСУ находятся между первой и второй линиями обороны. По его словам, на первую линию Россия потратила около 60% времени и ресурсов, на вторую и третью - по 20%. Поэтому их наши войска могут прорвать побыстрее.

Ранее глава главного управления разведки Украины Кирилл Буданов заявил, что российские ресурсы иссякают, экономика РФ продержится лишь до 2025 года, а поток оружия прекратится в 2026-м, "возможно, раньше".

При этом Буданов не надеется, что Российская Федерация когда-нибудь сдастся по своей воле.

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