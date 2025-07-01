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Буданов спрогнозировал, когда завершится обострение на фронте

Вторник 01 июля 2025 21:34
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Буданов спрогнозировал, когда завершится обострение на фронте Фото: Кирилл Буданов, начальник ГУР (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Иван Носальский

Россия уже активизировалась на фронте, и ожидать чего-то нового не стоит. Такое обострение может завершиться только после мирных переговоров.

Как передает РБК-Украина, об этом в эфире программы "На линии огня" заявил начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов.

Буданов прокомментировал заявление российского диктатора Владимира Путина о том, что "там, где ступает нога российского солдата, то наше".

Начальник ГУР отметил, что "все правильно", поскольку куда дойдут россияне, там и будет территория под их контролем.

"А вы думаете, что кто-то этого не понимает? Я надеюсь, что все понимают. И нам, как гражданам, из этого нужно делать вывод только один - что нужно реально защищать свое государство, а не прятаться от ТЦК или чего-то подобного. Иначе придет ТЦК РФ, как это происходит на оккупированных территориях. А там это происходит полным ходом, поверьте мне", - добавил он.

Также Буданов подчеркнул, что обострение на фронте уже началось и продолжается.

"Ничего нового никто не увидит. Все, что вы сейчас видите, сильно картинка не изменится", - добавил он.

Кроме того, начальник ГУР ответил на вопрос о том, когда может завершиться такое обострение.

"До времени, скажем так, завершение мирных переговоров", - считает он.

Летнее наступление России

Напомним, ранее The Telegraph писало, что летнее наступление России началось еще в мае.

По данным издания, россияне не имеют стратегического успеха на стратегических участках. При этом наступательный потенциал РФ истощается.

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Российская Федерация Главное управление разведки Кирилл Буданов Война в Украине
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