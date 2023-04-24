Буданов рассказал, какую ценность Медведчук представляет для России

"Он представляет очень значительную ценность для Федеральной службы безопасности, потому что этот человек работал на них годами", - сказал Буданов.

По его словам, то, что Медведчук работал - это один аспект. "А другой аспект - это средства. На него шли средства, и на нем, и на его окружении, под его контролем достаточно большие суммы. Если вы думаете, что кто-то там ценит какие-то человеческие качества, дружбу - это не так", - добавил руководитель ГУР.

Буданов также отметил, что сейчас Медведчук появляется в российских пропагандистских СМИ. "Они идут всеми возможными инструментами, с разных сторон. Они надеются, что где-то сработает. Это, кстати, тоже нормальный подход. Они правильно действуют. Надо пробовать по всем направлениям. Где-то кто-то добьется успеха", - сказал он.

Руководитель ГУР также отметил достаточно эффективную работу Медведчука на Кремль. "Нельзя сказать, что он плохо работал здесь. Это неправда. Он работал достаточно эффективно. То, что он немного больше чем немного себе оставлял - это другой вопрос. Но результат был? Был. То, что он не оказался в конце концов таким удачным, как они надеялись - на большую прослойку пророссийского населения - это тоже факт. Но сказать, что он был неэффективным, нельзя", - сообщил Буданов.

Комментируя информацию, что россияне планировали использовать Медведчука для своих целей в Украине в начале войны, Буданов отметил: "Они реально имели несколько вариантов сразу: завести сюда всех тех, от кого мы избавились, а дальше по месту уже разбираться. На Медведчука они достаточно надеялись, потому что он был легитимным народным депутатом. В отличие от Януковича, просто кричащего, что он легитимен, Медведчук был легитимным на самом деле. Сивкович там большую роль играл, но он без статуса был".