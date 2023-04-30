Буданов рассказал, когда украинцам ждать результаты контрнаступления

Начальник Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов считает, что основной задачей украинских военных во время контрнаступления является освобождение всех оккупированных территорий.
Об этом пишет РБК-Украина с ссылкой на его заявление в интервью американскому телеканалу PBS.
"В ближайшее время все увидят ожидаемые результаты", - сказал он.
Кроме того, Буданов согласился с оценками официальных лиц США относительно того, что Украина сможет улучшить свои позиции вдоль линии фронта для поражения военной логистики россиян на территории оккупированного Крыма и в глубине Донбасса.
Напомним, Кирилл Буданов в интервью РБК-Украина заявил, что Украина подходит к решающему сражению, однако ее детали являются тайной.
Также он отметил, что Россия скапливает ракеты для срыва наступления Украины.
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