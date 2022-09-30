Буданов рассказал, кто должен был стать следующим "президентом" Украины

В Украине владели информацией, кого в Кремле хотели сделать "президентом" в случае захвата Киева.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление начальника ГУР МО Украины Кирилла Буданова в эфире национального телемарафона.
"У меня как раз есть ответ абсолютно четкий. Возможно, это вас удивит, но на тот момент они этого решения не приняли", - заявил Буданов.
По его словам, у россиян было несколько вариантов, кто должен стать, но финального не было.
"Один из самых бессмысленных, по-моему, это вариант с возвращением Януковича, его на самом деле готовили к этому. У нас была достаточно хорошая агентурная информация из его среды", - добавил глава разведки.
Однако по информации Буданова, Янукович не очень рад этой идее, но такой вариант был.
Ранее СМИ сообщали, что президент РФ Владимир Путин хочет вернуть в Украину экс-президента Виктора Януковича.
Однако в Офисе президента отреагировали на идею Кремля "запустить" Януковича против Украины. Там это назвали демонстрацией тотального незнания РФ реальных настроений в Украине.
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