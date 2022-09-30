Буданов рассказал, кто должен был стать следующим "президентом" Украины

"У меня как раз есть ответ абсолютно четкий. Возможно, это вас удивит, но на тот момент они этого решения не приняли", - заявил Буданов.

По его словам, у россиян было несколько вариантов, кто должен стать, но финального не было.

"Один из самых бессмысленных, по-моему, это вариант с возвращением Януковича, его на самом деле готовили к этому. У нас была достаточно хорошая агентурная информация из его среды", - добавил глава разведки.

Однако по информации Буданова, Янукович не очень рад этой идее, но такой вариант был.