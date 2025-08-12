ua en ru
Буданов проинспектировал позиции на Змеином и газовых "вышках" в Черном море

Вторник 12 августа 2025 13:40
Буданов проинспектировал позиции на Змеином и газовых "вышках" в Черном море Фото: руководитель Главного управления разведки Кирилл Буданов (facebook.com/DefenceIntelligenceofUkraine)
Автор: Владислава Ткаченко

Начальник Главного управления разведки Кирилл Буданов провел инспекционную поездку к позициям "Спецподразделения Тимур" на острове Змеиный и газодобывающих платформах в Черном море.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Главное управление разведки Минобороны.

Во время визита он осмотрел силы и технические средства, привлеченные к обороне акватории, в частности так называемые "вышки", которые благодаря успешным операциям ГУР и других подразделений Вооруженных сил возвращены под контроль Украины.

В рамках поездки Буданов провел совещание с офицерами, посвященное дальнейшим действиям в рамках общей оборонной стратегии страны.

Также он наградил бойцов спецподразделения за проявленный профессионализм и мужество в защите украинских территориальных вод в Черном море.

Фото: Буданов инспектировал позиции на Змеином и газовых платформах в Черном море (facebook.com/DefenceIntelligenceofUkraine)

Кроме того, Буданов вместе с подчиненными почтил память защитников, погибших во время освобождения Змеиного и других акваторий от российских оккупантов.

"Наша действенная борьба с агрессором на море, на земле и в небе доказала всему миру - сплоченная украинская нация способна одолеть даже более сильного врага. Кто бы что ни говорил - только от нас самих зависит будущее Украины. Борьба продолжается", - подчеркнул он.

Оккупация Змеиного

Остров Змеиный стал символом украинского сопротивления с первых дней полномасштабного вторжения России.

24 февраля 2022 года российские войска захватили остров после авиационно-бомбового удара и высадки десанта. Защитники Змеиного, среди которых были пограничники и морские пехотинцы, попали в плен. Именно тогда весь мир услышал легендарную фразу в ответ на требование сдаться: "Российский военный корабль, иди на**й!".

После нескольких месяцев оккупации, 30 июня 2022 года, украинские силы провели успешную операцию по освобождению Змеиного. Восстановление контроля над островом позволило Украине усилить безопасность морских путей и возобновить экспорт зерна через Черное море.

Через год после освобождения острова глава Офиса президента Андрей Ермак показал видео с кадрами освобождения Змеиного.

