ua en ru
Чт, 21 ноября News Daily Styler Travel
Война в Украине Зеленский заявления Израиль новости Выборы в США Лица Войны
News Новости Украины Война в Украине Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Память о судьбоносных событиях. Что известно о Дне Достоинства и Свободы

Украина, Четверг 21 ноября 2024 06:30
UA EN RU
Память о судьбоносных событиях. Что известно о Дне Достоинства и Свободы Фото: Украина отмечает День Достоинства и Свободы (Getty Images)
Автор: Катерина Творожникова

День Достоинства и Свободы отмечают в Украине 21 ноября. В этот день с интервалом в девять лет начались два судьбоносных события: Оранжевая революция в 2004 году и Революция Достоинства в 2013 году.

Как в Украине появился День Достоинства и Свободы – читайте в материале РБК-Украина ниже.

День Достоинства и Свободы - это государственный праздник, который был введен в ноябре 2014 года указом президента. Целью введения памятной даты является утверждение в Украине идеалов свободы и демократии, чествования патриотизма и мужества граждан, вставших на защиту демократических ценностей, прав и свобод человека, национальных интересов государства и его европейского выбора.

Оранжевая революция

Во время президентских выборов в 2004 году в Украине начались протесты, впоследствии переросшие в Оранжевую революцию. Массовые фальсификации во время голосования и подсчета голосов взбудоражили украинское общество. Тогда, 21 ноября ЦИК объявил предварительные результаты выборов, где во втором туре победу одержал Виктор Янукович. Сторонники оппозиционного кандидата - Виктора Ющенко, 22 ноября вышли на митинги. Впоследствии был проведен повторный второй тур выборов, завершившийся победой Ющенко.

В ноябре 2005 года Ющенко основал праздник - День Свободы, но в 2011 году его преемник, Янукович, отменил праздник.

Память о судьбоносных событиях. Что известно о Дне Достоинства и Свободы

Фото: Оранжевая революция (Getty Images)

Революция Достоинства

21 ноября 2013 украинцы вышли на протест на майдан в Киеве из-за решения правительства приостановить подготовку к подписанию Соглашения об ассоциации с Евросоюзом. С каждым днем число участников акции росло. Акции были мирными до тех пор, пока 29 ноября власти не применили силу против участников митинга из-за призыва к отставке правительства и досрочных парламентских выборов. А ночью 30 ноября произошел кровавый разгон майдановцев. После этого акции стали более масштабными.

Память о судьбоносных событиях. Что известно о Дне Достоинства и Свободы

Фото: Революция Достоинства (Getty Images)

18-20 февраля считаются самыми трагическими днями того периода: столкновения в центре Киева, поджог Дома профсоюзов и расстрел снайперами участников протеста (Героев Небесной сотни). После этого тогдашний президент Янукович сбежал из Украины, прошли внеочередные президентские выборы и президентом стал Петр Порошенко. В ноябре 2014 года Порошенко подписал указ об учреждении Дня Достоинства и Свободы.

При написании материала использовалась информация из Википедии и Украинского Института национальной памяти.

Читайте РБК-Украина в Google News
День Достоинства и Свободы Праздники
NEWS
Удары западными ракетами и системами по РФ изменят характер войны, - ISW
Удары западными ракетами и системами по РФ изменят характер войны, - ISW
DAILY
"Болеть будет еще долго". Как хирурги спасают жизнь военных после ранений на фронте
Катерина Гончаровакорреспондент РБК-Украина "Болеть будет еще долго". Как хирурги спасают жизнь военных после ранений на фронте