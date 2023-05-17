Буданов объяснил, кого имел в виду под фразой "убивать россиян в любой точке мира"

Руководитель ГУР МО Кирилл Буданов объяснил, кого именно имел в виду, когда говорил об убийстве россиян "в любой точке мира". Он подчеркнул, что речь идет именно о военных преступниках.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Буданова в интервью проекту "Антиподы".

Заявление Буданова об убийстве россиян

Стоит напомнить, что во время интервью Yahoo News журналист поднял тему убийства в Москве пропагандистки Дарьи Дугиной. Тогда интервьюер попросил руководителя ГУР прокомментировать этот вопрос.

На что Буданов ответил: "Не продолжайте эту тему. Все, что я прокомментирую, это то, что мы убивали и будем убивать россиян где угодно в этом мире до полной победы Украины".

Буданов объяснил, что именно имел в виду

При этом уже в свежем интервью в разговоре с блоггером Сергеем Ивановым руководитель ГУР отметил, что его цитата была порезана.

"Это порезанная версия. Из нее вырезали самое главное: россиян, являющихся военными преступниками, совершили преступления против человечности, уголовные преступления вроде групповых изнасилований, изнасилований несовершеннолетних, убийств... Это о них говорилось. Из этой цитаты выброшено уточнение", - пояснил Буданов.

Кроме того, он добавил, что ГУР сотрудничает с россиянами, которые против войны и "готовы к видоизменению России".

"Но такие откровенные подонки... Это абсолютная правда, еще раз вам это подтверждаю, я не боюсь своих слов: такие случаи были и будут продолжаться. В любой стране мира эти люди в конце концов понесут заслуженную казнь. Заслуженной казнью за такие деяния может быть исключительно их ликвидация. Ничего другого я не рассматриваю. Это мое личное мнение. Я его придерживаюсь и буду воплощать в жизнь", - подытожил Буданов.

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