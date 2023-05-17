Буданов пояснив, кого мав на увазі під фразою "вбивати росіян у будь-якій точці світу"

Керівник ГУР МО Кирило Буданов пояснив, кого саме мав на увазі, коли говорив про вбивство росіян "у будь-якій точці світу". Він наголосив, що мова йде саме про воєнних злочинців.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Буданова в інтерв'ю проєкту "Антиподи".

Заява Буданова про вбивство росіян

Варто нагадати, що в під час інтерв'ю Yahoo News журналіст видання підняв тему вбивства у Москві пропагандистки Дар’ї Дугіної. Тоді інтерв'юер попросив керівника ГУР прокоментувати це питання.

На що Буданов відповів: "Не продовжуйте цю тему. Все, що я прокоментую, це те, що ми вбивали і будемо вбивати росіян будь-де на цьому світі до повної перемоги України".

Буданов пояснив, що саме мав на увазі

При цьому вже у свіжому інтерв'ю у розмові з блогером Сергієм Івановим керівник ГУР зазначив, що його цитата була порізана.

"Це порізана версія. З неї вирізали найголовніше: росіян, які є воєнними злочинцями, вчинили злочини проти людяності, кримінальні злочини на кшталт групових зґвалтувань, зґвалтувань неповнолітніх, вбивств... Це про них йшлося. З цієї цитати викинуте уточнення", - пояснив Буданов.

Крім того, він додав, що ГУР співпрацює з росіянами, які проти війни і "готові до видозміни Росії".

"Але отакі відверті покидьки... Це абсолютна правда, ще раз вам це підтверджую, я не боюся своїх слів: такі випадки були і будуть продовжуватися. У будь-якій країні світу ці люди зрештою понесуть заслужену кару. Заслуженою карою за такі діяння може бути виключно їх ліквідація. Нічого іншого я не розглядаю. Це моя особиста думка. Я її дотримуюсь і буду втілювати у життя", - підсумував Буданов.

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