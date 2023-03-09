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Обнаружил тысячи вражеских объектов: в ГУР рассказали о работе спутника ICEYE

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Четверг 09 марта 2023 13:28
Обнаружил тысячи вражеских объектов: в ГУР рассказали о работе спутника ICEYE Фото: в ГУР рассказали о работе спутника ICEYE (iceye.com)
Автор: Сергей Пышкин

Космический спутник "ICEYE", который был приобретен при пожертвованиях украинцев, помог выявить и уничтожить тысячи единиц техники россиян.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Главного управления разведки.

Разведка начала использовать спутник с 23 сентября 2022 года. С того времени наши воины получают необходимую для разведки информацию из космоса.

"За 5 месяцев использования "ICEYE" сотрудники ГУР МО Украины провели космическую радиолокационную разведку почти 1000 районов расположения подразделений государства-агрессора на временно оккупированных и других территориях, представляющих интерес Вооруженных сил Украины", - пишет пресс-служба.

Фото: в ГУР рассказали о работе спутника ICEYE (gur.gov.ua)

С начала эксплуатации спутника удалось обнаружить:

  • 360 палаток в местах расположения русской оккупационной армии;
  • 7321 объект вражеской военной и специальной техники;
  • 45 самолетов;
  • 27 вертолетов;
  • 6 ОТРК "Искандер";
  • 36 ЗРК "С300";
  • 12 ЗРК "Панцирь С1";
  • 11 радиолокационных станций;
  • 10 понтонных переправ.

Благодаря возможностям спутника, значительная часть вражеской техники была уничтожена.

Отметим, что спутник ICEYE был приобретен за средства, которые в первую очередь собирались потратить на покупку трех "Байракторов".

Напомним, РБК-Украина писало о том, что 18 августа Фонд Сергея Притулы приобрел спутник компании ICEYE за 600 млн гривен. Деньги, которые изначально собирались на "Байрактары", удалось собрать всего за три дня. Позже компания-производитель "Baykar Makina" заявила, что предоставит Украине беспилотники бесплатно.

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