Обнаружил тысячи вражеских объектов: в ГУР рассказали о работе спутника ICEYE

Космический спутник "ICEYE", который был приобретен при пожертвованиях украинцев, помог выявить и уничтожить тысячи единиц техники россиян.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Главного управления разведки.

Разведка начала использовать спутник с 23 сентября 2022 года. С того времени наши воины получают необходимую для разведки информацию из космоса.

"За 5 месяцев использования "ICEYE" сотрудники ГУР МО Украины провели космическую радиолокационную разведку почти 1000 районов расположения подразделений государства-агрессора на временно оккупированных и других территориях, представляющих интерес Вооруженных сил Украины", - пишет пресс-служба.

Фото: в ГУР рассказали о работе спутника ICEYE (gur.gov.ua)

С начала эксплуатации спутника удалось обнаружить:

360 палаток в местах расположения русской оккупационной армии;

7321 объект вражеской военной и специальной техники;

45 самолетов;

27 вертолетов;

6 ОТРК "Искандер";

36 ЗРК "С300";

12 ЗРК "Панцирь С1";

11 радиолокационных станций;

10 понтонных переправ.

Благодаря возможностям спутника, значительная часть вражеской техники была уничтожена.

Отметим, что спутник ICEYE был приобретен за средства, которые в первую очередь собирались потратить на покупку трех "Байракторов".